ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Экстрадиция Саакашвили в Украину невозможна, - прокуратура Грузии

Новина українською →
Грузия, Пятница 01 октября 2021 22:52
Экстрадиция Саакашвили в Украину невозможна, - прокуратура Грузии Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Наличие украинского гражданства не помешает Михаилу Саакашвили отбывать срок в Грузии. Его экстрадиция невозможна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Грузии.

Он напомнил, что Саакашвили обвиняют в преступлениях, которые произошли на территории Грузии.

"Это совершенно невозможно, потому что преступления совершались на территории Грузии", - заявил он.

В прокуратуре напомнили, что в Грузии против Саакашвили заведено 14 уголовных дел, включая незаконное пересечение границы. По одному из них вынесен шестилетний тюремный приговор.

"Михаил Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и в качестве наказания ему определено 6 лет лишения свободы. Решения по этим делам окончательные и обжалованию не подлежат", - заявили в Генеральной прокуратуре Грузии.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили
NEWS
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо