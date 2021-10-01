Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили . Она также высказалась по поводу возможности его помилования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео обращения Зурабишвили .

"Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она, указав на то, что Грузия устала и сейчас мечтает о мире и справедливости.

Вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Саакашвили в Тбилиси. Сегодня утром Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.