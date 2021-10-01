У Саакашвили отреагировали на информацию о задержании: "Это провокация"
Фото: бывший президент Грузии Мизаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Офиса Михаила Саакашвили заявили, что нет доказательство о его задержании в Грузии. Ранее о задержании Саакашвили заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила глава офиса Саакашвили Мария Барабаш.
"Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн", - заявила она.
Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. По его словам, спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания экс-президента Грузии были минимальными.