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"Боремся до последнего": появилась запись с последними словами Саакашвили перед задержанием

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Пятница 01 октября 2021 19:33
"Боремся до последнего": появилась запись с последними словами Саакашвили перед задержанием Фото: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за несколько минут до задержания обратился к сторонникам. Он призвал их бороться до последнего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Саакашвили.

"Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходит на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах", - заявил Саакашвили.

Позже Саакашвили опубликовал еще одно видео, в котором рассказал, что находится в Тбилиси и он ожидает своего задержания.

"Сейчас меня, наверное задержат в Тбилиси и я не боюсь. Так что все завтра на выборы, а послезавтра все будем праздновать победу. Я с вами", - заявил он.

Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. По его словам, спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания экс-президента Грузии были минимальными.

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