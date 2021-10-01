ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и просит объяснений у Грузии

Новина українською →
Киев, Пятница 01 октября 2021 20:30
Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и просит объяснений у Грузии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений грузинской стороны по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Офиса президента Сергея Никифорова.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном распирающих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации", - написал Никифоров на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств такого шага в отношении украинского гражданина. По его словам, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили.

"Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил он.

Напомним, 1 октября о задержании Саакашвили сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, экс-президент находится в пенитенциарном учреждении.

Позднее Саакашвили подтвердил свой арест, опубликовав в Facebook видео, на котором записаны его последние слова перед задержанием.

В связи с задержанием Саакашвили МИД Украины вызвал посла Грузии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Украина Грузия
NEWS
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо