Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и просит объяснений у Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений грузинской стороны по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Офиса президента Сергея Никифорова .

"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном распирающих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации", - написал Никифоров на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств такого шага в отношении украинского гражданина. По его словам, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили.

"Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил он.