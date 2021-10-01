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Офис президента о задержании Саакашвили: видим мотив мести со стороны властей Грузии

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Киев, Пятница 01 октября 2021 20:59
Офис президента о задержании Саакашвили: видим мотив мести со стороны властей Грузии Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Сергей Пышкин

Офис президента расценивает задержание Михаила Саакашвили как месть по отношению к нему. В МИД приглашен глава посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение по поводу инцидента.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для РБК-Украина.

"Новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили нельзя воспринимать как что-то нормальное. Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Сааакашвили", - заявил Подоляк.

Украинские дипломаты, как добавил советник главы ОП, продолжают выяснять подробности задержания Саакашвили. Посольство Украины в Грузии пока не получило никаких разъяснений, впрочем консулы, в случае необходимости, будут оказывать помощь председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Украинские дипломаты уже выясняют все детали случившегося, а также и оснований для этого. Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы несмотря ни на что окажут необходимую помощь Михаилу Саакашвили", - отметил Подоляк.

В МИД был приглашен глава посольства Грузии в Украине, чтобы получить дополнительные разъяснения относительно задержания.

"Безусловно, наши государственные институты внимательно следят за ситуацией. В Министерство иностранных дел Украины приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - добавил советник председателя ОП.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности задержания Михаила Саакашвили.

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