Британія готова відправити війська в Україну заради припинення вогню

Великобританія, П'ятниця 15 серпня 2025 16:17
UA EN RU
Британія готова відправити війська в Україну заради припинення вогню Фото: Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що країна готова "ввести війська на територію України" для зміцнення режиму припинення вогню, якщо такої угоди буде досягнуто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Ми готові ввести британські війська на територію України", - підкреслив він.

Гілі відкинув думку про те, що Велика Британія нібито обмежується роллю "спостерігача".

"Ні, роль Великої Британії полягає в тому, щоб підтримувати Україну на полі бою і в переговорах, а також готуватися, як ми робили дотепер, очолюючи тридцять інших країн у військовому плануванні припинення вогню і забезпеченні миру через те, що ми називаємо Коаліцією охочих", - сказав міністр.

Понад 200 військових планувальників коаліції розробляли детальні сценарії дій на випадок припинення вогню.

Гілі додав, що уряд Великої Британії готовий посилити економічні санкції проти Росії, якщо на зустрічі на Алясці російський диктатор Володимир Путін покаже, що налаштований не серйозно.

Співпраця України та Британії

14 серпня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили заходи безпеки, здатні забезпечити довгостроковий мир, за умови, що США доб'ються від Росії припинення бойових дій і переходу до реальної дипломатії.

Крім того, сторони торкнулися питань продовження підтримки української армії та розвитку оборонного виробництва.

Нагадаємо, на початку серпня президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №0332 про ратифікацію столітньої угоди з Великою Британією.

Великобританія Зустріч Трампа та Путіна
Новини
