Зеленський пояснив, чому Китай не стане гарантом безпеки для України

Україна, Четвер 21 серпня 2025 11:45
Зеленський пояснив, чому Китай не стане гарантом безпеки для України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після війни. Оскільки їх можуть давати лише ті країни, які реально допомагають.

Про це під час зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Чому не Китай у гарантіях? По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів", - пояснив президент.

Окремо Зеленський нагадав, що Китай був серед підписантів Будапештського меморандуму, однак не зробив жодних кроків, коли Росія окупувала Крим.

Президент також відмітив, що Україні потрібні гарантії безпеки лише від тих держав, які готові на ділі допомагати та вже проявили підтримку після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "згодна" на гарантії безпеки для України, але за участі Китаю.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль підкреслив, що Пекін є головним постачальником до Росії так званих товарів подвійного призначення, які можуть застосовуватися і в цивільній, і в військовій сферах, а також найбільшим споживачем російської нафти та газу.

Чому Китай досі підтримує Росію у війні, що роблять західні партнери України, щоб зупинити це, і чому поки без успіху - читайте у матеріалі РБК-Україна.

