У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки
Білий дім не виключає, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. В адміністрації президента США назвали це "варіантом і можливістю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Каролін Левітт, яку цитує Sky News.
На пресконференції речницю Білого дому Левітт запитали про потенційну присутність американських повітряних сил в Україні як гарантію безпеки, на що вона відповіла: "Це варіант і можливість".
"Я точно не виключаю нічого з військових варіантів, які має президент у своєму розпорядженні", - сказала також речниця.
Вона додала, що Трамп лише "остаточно" виключив можливість присутності американських військ в Україні.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, що під час зустрічі президентів України, США та лідерів Європи у Білому домі 18 серпня гарантії безпеки були однією з основних тем переговорів.
Раніше повідомлялося, що союзники можуть надати Україні гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО, але поза межами самого Альянсу.
Президент США Дональд Трамп наголошував, що Вашингтон візьме участь у гарантіях безпеки, але головну роль зіграють країни Європи. Але він виключив можливість відправки американських військ в Україну.
Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.