У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки

Вашингтон, Вівторок 19 серпня 2025 21:09
У Трампа не виключають повітряної підтримки США в Україні як гарантії безпеки Фото: речниця Білого дому Каролін Левітт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім не виключає, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. В адміністрації президента США назвали це "варіантом і можливістю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Каролін Левітт, яку цитує Sky News.

На пресконференції речницю Білого дому Левітт запитали про потенційну присутність американських повітряних сил в Україні як гарантію безпеки, на що вона відповіла: "Це варіант і можливість".

"Я точно не виключаю нічого з військових варіантів, які має президент у своєму розпорядженні", - сказала також речниця.

Вона додала, що Трамп лише "остаточно" виключив можливість присутності американських військ в Україні.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що під час зустрічі президентів України, США та лідерів Європи у Білому домі 18 серпня гарантії безпеки були однією з основних тем переговорів.

Раніше повідомлялося, що союзники можуть надати Україні гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО, але поза межами самого Альянсу.

Президент США Дональд Трамп наголошував, що Вашингтон візьме участь у гарантіях безпеки, але головну роль зіграють країни Європи. Але він виключив можливість відправки американських військ в Україну.

Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.

Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні Гарантії безпеки
