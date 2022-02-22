Россия ввела войска в "ЛДНР". Ситуация на Донбассе и мировая реакция: главное за ночь

Путин признал “ЛДНР” и ввел войска на территории оккупированного Донбасса

Днем 21 февраля Путин провел заседание Совбеза РФ, по результатам которого анонсировал объявление решение по так называемым “Донецкой народной республике” и “Луганской народной республике”.

Вечером президент России записал видеообращение, в котором официально заявил о признании “ЛДНР”.

Вскоре он подписал указ о введении российских войск на оккупированные территории Донбасса. Жители Донецка в интернете публиковали видео, на которых, как утверждается, запечатлены кадры входа российских войск. Также о движении техники в Донецке в сторону линии соприкосновения сообщали очевидцы изданию “Донбасс. Реалии”.

Хроника событий вечера и ночи - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Подробнее о признании Путиным “ЛДНР” и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.

Обращение Зеленского и реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Также Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором заявил:

что вся ответственность за признание “ЛДНР” лежит на России;

что признание “ЛНР” и “ДНР” означает односторонний выход РФ из “минска”;

что украинские границы надежно защищены, а если ситуация будет меняться, то президент Украины будет информировать об этом;

что инициировал встречу Нормандской четверки, а также экстренное заседание Совбеза ООН.

Кроме того, после в ходе брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что заседание СНБО остается открытым - в случае необходимости все его члены сразу же соберуться для обсуждения ситуации.

Мировая реакция

За признанием Россией “ЛДНР” и вводом войск РФ на Донбасс последовала мировая реакция. Лидеры стран начали заявлять о непризнании “ЛНР” и “ДНР”, призывать вывести войска и анонсировать санкции против России:

Британия анонсировала новые санкции против РФ и пообещала Украине новую военную помощь;

анонсировала новые санкции против РФ и пообещала Украине новую военную помощь; Джо Байден назвал решение России таким, которое угрожает безопасности США, а также подписал указ на инвестиции и торговлю с “ЛНР” и “ДНР”;

назвал решение России таким, которое угрожает безопасности США, а также подписал указ на инвестиции и торговлю с “ЛНР” и “ДНР”; Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал действия России нарушением территориальной целостности Украины;

назвал действия России нарушением территориальной целостности Украины; Эммануэль Макрон осудил признание Россией “ЛДНР”;

осудил признание Россией “ЛДНР”; Германия назвала действия России ударом по мирному урегулированию на востоке Украины;

назвала действия России ударом по мирному урегулированию на востоке Украины; Канада собирается ввести санкции против РФ;

собирается ввести санкции против РФ; Австралия осудила действия России и призвала отвести войска. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал “чушью” слова о миротворческом характере РФ на Донбассе;

осудила действия России и призвала отвести войска. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал “чушью” слова о миротворческом характере РФ на Донбассе; В ОБСЕ осудили признание "ЛДНР" и назвали это таким, что противоречит "минским соглашениям";

осудили признание "ЛДНР" и назвали это таким, что противоречит "минским соглашениям"; Турция не признает “ДНР” и “ЛНР”, а действия России считает нарушением территориальной целостности Украины.

Кроме того, состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Практически все полномочные представители призвали к сохранению территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, и выступили за отвод российских войск с оккупированного Донбасса.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал Россию отменить свое решение о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”, и вернуться к мирным переговорам.

"Международно признанные границы Украины были и останутся неизменными вне зависимости от любых заявлений и действий Российской Федерации", - заявил он.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе остается напряженной. По состоянию на 17:00 21 февраля было зафиксировано 54 нарушения режима прекращения огня. 45 из них - с применением запрещенного “минском” вооружения.

“В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести”, - сообщили в штабе ООС.

Кроме того, в результате обстрела Зайцево Донецкой области погибли двое военных - старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах. В ходе этого обстрелаа еще три военных получили ранения.

В результате обстрела поселка Новолуганское Донецкой области погиб мирный житель - мужчина 1970 года рождения.

А в ходе обстрелов Счастья боевики повредили все линии электропередач. Работу Луганской тепловой электростанции в городе пришлось остановить.