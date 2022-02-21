Путин после признания "ЛДНР" вводит войска на оккупированный Донбасс
Президент России Владимир Путин после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы Путина.
Согласно опубликованным документам, в связи с обращением главарей "республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника российскому Минобороны поручается обеспечить осуществление Вооруженными силами "функций по поддержанию мира" на оккупированных территориях.
Этими же указами так называемые "ДНР" и "ЛНР" признаются Россией "суверенными и независимыми государствами". А также поручается установить с ними "дипломатические отношения".
Отметим, в эти минуты президент Украины Владимир Зеленский проводит заседание СНБО, на котором рассматриваются ответные шаги на российское признание "ЛДНР".
На нарушение украинского суверенитета уже реагируют мировые лидеры, а президент Франции Эммануэль Макрон созывает Совет безопасности ООН.