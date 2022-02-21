Россия вводит войска на оккупированный Донбасс: появились первые видео

Фото: российские военные будут введены на Донбасс (facebook com mod mil rus)

После признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" на оккупированный Донбасс начали заходить первые подразделения Вооруженных сил России. Они должны выполнять якобы миротворческие функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские Telegram-каналы.

В частности, публикуются видео с первыми подразделениями российских военных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На них запечатлен проход колонн военной техники. При этом российские СМИ пока не сообщают о вхождении "миротворцев" на Донбасс.