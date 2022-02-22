Признание "ДНР" и "ЛНР": трансляция заседания Совбеза ООН
Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание в связи с признанием так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Начало заседания анонсировали на 4:00 по киевскому времени.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За проведение этого заседания высказались США, Албания, Ирландия, Мексика, Норвегия, Франция, ЕС, Великобритания.
Совет безопасности ООН должен провести публичное заседание по Украине в течение нескольких часов. При этом Россия настаивала на закрытом формате встречи.
Отметим, именно Россия на сегодня председательствует в Совбезе.
Напомним, что 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".
Это позволило России подписать с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе". Этот договор предусматривает совместную охрану "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В результате этих действий российская военная техника уже выдвинулась к линии разграничения. Очевидцы заметили ее в Донецкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "ЛДНР" является подрывом мирных усилий и разрушает переговорные процессы. При этом он подчеркнул, что Украина квалифицирует действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал решение Путина нарушением территориальной целостности Украины и призвал к мирному урегулированию конфликта.