Росія ввела війська в "ЛДНР". Ситуація на Донбасі і світова реакція: головне за ніч

Путін визнав "ЛДНР" і ввів війська на території окупованого Донбасу

Вдень 21 лютого Путін провів засідання Радбезу РФ, за результатами якого анонсував оголошення рішення по так званим "Донецькій Народній Республіці" і "Луганській Народній Республіці".

Увечері президент Росії записав відеозвернення, в якому офіційно заявив про визнання "ЛДНР".

Незабаром він підписав указ про введення російських військ на окуповані території Донбасу. Жителі Донецька в Інтернеті публікували відео, на яких, як стверджується, відображені кадри входу російських військ. Також про рух техніки в Донецьку в бік лінії зіткнення повідомляли очевидці виданню " Донбас. Реалія”.

Хроніка подій вечора і ночі - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Детальніше про визнання Путіним "ЛДНР" і наслідки цього рішення - у матеріалі РБК-Україна.

Звернення Зеленського і реакція України

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Також Зеленський виступив з відеозверненням до українців, в якому заявив:

що вся відповідальність за визнання "ЛДНР" лежить на Росії;

що визнання " ЛНР "і" ДНР "означає односторонній вихід РФ з "Мінська";

що українські кордони надійно захищені, а якщо ситуація змінюватиметься, то президент України інформуватиме про це;

що ініціював зустріч нормандської четвірки, а також екстрене засідання Радбезу ООН.

Крім того, після в ході брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що засідання РНБО залишається відкритим - у разі необхідності всі його члени відразу ж зберуться для обговорення ситуації.

Світова реакція

За визнанням Росією "ЛДНР" і введенням військ РФ на Донбас послідувала світова реакція. Лідери країн почали заявляти про невизнання " ЛНР " і "ДНР", закликати вивести війська і анонсувати санкції проти Росії:

Британія анонсувала нові санкції проти РФ і пообіцяла Україні нову військову допомогу;

анонсувала нові санкції проти РФ і пообіцяла Україні нову військову допомогу; Джо Байден назвав рішення Росії таким, яке загрожує безпеці США, а також підписав указ на інвестиції і торгівлю з " ЛНР "і"ДНР";

назвав рішення Росії таким, яке загрожує безпеці США, а також підписав указ на інвестиції і торгівлю з " ЛНР "і"ДНР"; Генсек ООН Антоніо Гутерріш назвав дії Росії порушенням територіальної цілісності України;

назвав дії Росії порушенням територіальної цілісності України; Еммануель Макрон засудив визнання Росією "ЛДНР";

засудив визнання Росією "ЛДНР"; Німеччина назвала дії Росії ударом по мирному врегулюванню на сході України;

назвала дії Росії ударом по мирному врегулюванню на сході України; Канада збирається ввести санкції проти РФ;

збирається ввести санкції проти РФ; Австралія засудила дії Росії і закликала відвести війська. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон назвав" нісенітницею " слова про миротворчий характер РФ на Донбасі;

засудила дії Росії і закликала відвести війська. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон назвав" нісенітницею " слова про миротворчий характер РФ на Донбасі; В ОБСЄ засудили визнання "ЛДНР" і назвали це таким, що суперечить "Мінським угодам";

засудили визнання "ЛДНР" і назвали це таким, що суперечить "Мінським угодам"; Туреччина не визнає "ДНР" і "ЛНР", а дії Росії вважає порушенням територіальної цілісності України.

Крім того, відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Практично всі повноважні представники закликали до збереження територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах, і виступили за відведення російських військ з окупованого Донбасу.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця закликав Росію скасувати своє рішення про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", і повернутися до мирних переговорів.

"Міжнародно визнані кордони України були і залишаться незмінними незалежно від будь-яких заяв і дій Російської Федерації", - заявив він.

Ситуація на Донбасі 22 лютого

Ситуація на Донбасі залишається напруженою. За новими даними штабу ООС, станом на 7:00 22 лютого зафіксовано 84 порушення режиму припинення вогню з боку озброєних формувань Росії, з яких 64 - із забороненого мінськими угодами озброєння.

Також у прес-центрі ООС повідомили про два обстріли Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілів 2 українських військовослужбовців загинули, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості, а ще 6 – бойові травми.

Станом на 17:00 21 лютого було зафіксовано 54 порушення режиму припинення вогню. 45 із них - із застосуванням забороненого “мінського” озброєння.

“Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення та перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я різної тяжкості”, - повідомили у штабі ООС.

Крім того, внаслідок обстрілу Зайцево Донецької області загинули двоє військових – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах. В ході цього обстрілу ще три військових отримали поранення.

Внаслідок обстрілу селища Новолуганське Донецької області загинув мирний житель – чоловік 1970 року народження.

А в ході обстрілів Щастя бойовики пошкодили всі лінії електропередач. Роботу Луганської теплової електростанції у місті довелося зупинити.