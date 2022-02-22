Зеленский записал обращение к украинцам: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

Основные заявления

Причин для бессонной ночи нет.

Украина расценивает действия РФ как нарушение сувернитета.

Признание "ЛДНР" может означать выход РФ из минских соглашений.

Зеленский инициировал проведение заседания Совбеза ООН и спецзаседания ОБСЕ.

Инициирован экстренный саммит "нормандской четверки".

Границы Украины надежно защищены, нет причин для хаотичных действий.

Что предшествовало

Отметим, сегодня Зеленский созвал срочное заседание СНБО на фоне заявлений России о признании псевдореспублик "ЛДНР". Кроме того, глава государства созвонился с президентом США Джо Байденом, а также анонсировал переговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном.

Как известно, сегодня президент РФ Владимир Путин созвал Совбез, на котором обсуждался вопрос признания "ЛДНР". После этого, вечером Путин выступил с обращением к россиям, в котором после получасового экскурса в историю с критикой Украины Путин подписал указ о признании псевдореспублик.

РБК-Украина следит за ситуацией на Донбассе после решения РФ о вводе войск в псевдореспублики.

Ситуация на Донбассе

Тем временем на Донбассе уже пятый день продолжается эскалация. Главари боевиков 17 февраля объявили эвакуацию в псевдореспубликах, объясняя это якобы планирующимся наступлением ВСУ. Также в ОРДЛО объявлена мобилизация.

Минобороны Украины неоднократно заявляло, что никакие наступательные операции на Донбассе не планируются. Кроме того, украинские чиновники обращались к жителям ОРДЛО с призывом выезжать на подконтрольную Украине територию. МИД в свою очередь призывает не верить российским фейкам, которые распространяют оккупанты.