Зеленский записал обращение к украинцам: видео
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. Выступлению главы государства предшествовало заседание СНБО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
Основные заявления
- Причин для бессонной ночи нет.
- Украина расценивает действия РФ как нарушение сувернитета.
- Признание "ЛДНР" может означать выход РФ из минских соглашений.
- Зеленский инициировал проведение заседания Совбеза ООН и спецзаседания ОБСЕ.
- Инициирован экстренный саммит "нормандской четверки".
- Границы Украины надежно защищены, нет причин для хаотичных действий.
Что предшествовало
Отметим, сегодня Зеленский созвал срочное заседание СНБО на фоне заявлений России о признании псевдореспублик "ЛДНР". Кроме того, глава государства созвонился с президентом США Джо Байденом, а также анонсировал переговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном.
Как известно, сегодня президент РФ Владимир Путин созвал Совбез, на котором обсуждался вопрос признания "ЛДНР". После этого, вечером Путин выступил с обращением к россиям, в котором после получасового экскурса в историю с критикой Украины Путин подписал указ о признании псевдореспублик.
РБК-Украина следит за ситуацией на Донбассе после решения РФ о вводе войск в псевдореспублики.
Ситуация на Донбассе
Тем временем на Донбассе уже пятый день продолжается эскалация. Главари боевиков 17 февраля объявили эвакуацию в псевдореспубликах, объясняя это якобы планирующимся наступлением ВСУ. Также в ОРДЛО объявлена мобилизация.
Минобороны Украины неоднократно заявляло, что никакие наступательные операции на Донбассе не планируются. Кроме того, украинские чиновники обращались к жителям ОРДЛО с призывом выезжать на подконтрольную Украине територию. МИД в свою очередь призывает не верить российским фейкам, которые распространяют оккупанты.