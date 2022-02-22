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Зеленский записал обращение к украинцам: видео

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Украина, Вторник 22 февраля 2022 02:00
Зеленский записал обращение к украинцам: видео Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. Выступлению главы государства предшествовало заседание СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

Основные заявления

  • Причин для бессонной ночи нет.
  • Украина расценивает действия РФ как нарушение сувернитета.
  • Признание "ЛДНР" может означать выход РФ из минских соглашений.
  • Зеленский инициировал проведение заседания Совбеза ООН и спецзаседания ОБСЕ.
  • Инициирован экстренный саммит "нормандской четверки".
  • Границы Украины надежно защищены, нет причин для хаотичных действий.

Что предшествовало

Отметим, сегодня Зеленский созвал срочное заседание СНБО на фоне заявлений России о признании псевдореспублик "ЛДНР". Кроме того, глава государства созвонился с президентом США Джо Байденом, а также анонсировал переговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном.

Как известно, сегодня президент РФ Владимир Путин созвал Совбез, на котором обсуждался вопрос признания "ЛДНР". После этого, вечером Путин выступил с обращением к россиям, в котором после получасового экскурса в историю с критикой Украины Путин подписал указ о признании псевдореспублик.

РБК-Украина следит за ситуацией на Донбассе после решения РФ о вводе войск в псевдореспублики.

Ситуация на Донбассе

Тем временем на Донбассе уже пятый день продолжается эскалация. Главари боевиков 17 февраля объявили эвакуацию в псевдореспубликах, объясняя это якобы планирующимся наступлением ВСУ. Также в ОРДЛО объявлена мобилизация.

Минобороны Украины неоднократно заявляло, что никакие наступательные операции на Донбассе не планируются. Кроме того, украинские чиновники обращались к жителям ОРДЛО с призывом выезжать на подконтрольную Украине територию. МИД в свою очередь призывает не верить российским фейкам, которые распространяют оккупанты.

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