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Стали известны имена военных, погибших при обстреле на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Вторник 22 февраля 2022 00:47
Стали известны имена военных, погибших при обстреле на Донбассе Фото: на Донбассе при обстрелах 21 февраля погибли двое военных (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

В результате обстрелов на Донбассе 21 февраля погибли двое украинских военных. Ближе к полуночи стали известны их имена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Сообщается, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил в результате артиллерийского обстрела получили ранения, несовместимые с жизнью, старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах.

"Командование и личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Зайцево в Донецкой области погибли двое украинских военных и еще трое получили ранения.

Кроме того, 21 февраля в результате обстрелов Новолуганского погиб мирный житель.

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