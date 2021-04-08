Глава МИД Польши срочно отправляется в Киев из-за российской угрозы на границах Украины

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осуществит срочный визит в Киев из-за возникновения угрозы новой российской агрессии на границах Украины.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Польши в Twitter .

"Збигнев Рау совершит чрезвычайный срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины сообщали, что во время визита глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов.

Также главы внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним действиям России, среди которых обострение ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, наращивание российских войск у границ Украины, увеличение интенсивности российской пропаганды.

Отметим, ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине. 8 апреля, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб.

Вчера противник Опытного боевики открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а вблизи Гнутово, Широкино, Талаковки и Водяного, что на Приазовье - гранатометы различных систем и стрелковое оружие.