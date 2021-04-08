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Меркель потребовала от Путина сократить военное присутствие у границ Украины

Новина українською → Берлин, Четверг 08 апреля 2021 15:58
Меркель потребовала от Путина сократить военное присутствие у границ Украины Фото: Владимир Путин и Ангела Меркель (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Немецкий канцлер призвала Путина сократить военное присутствие у границ Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Меркель призвала президента РФ к деэскалации ситуации на Донбассе.

"Меркель потребовала в телефонном звонке с президентом Владимиром Путиным, чтобы Россия сократила военное присутствие у границ Украины", - сообщила пресс-служба канцлера, которую процитировал Reuters.

Отметим, на сайте российского президента уже сообщали о разговоре Путина и Меркель. Однако, российская сторона решила не сообщать о таком требовании Меркель.

Напомним, замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе можно урегулировать за год. Но только при условии соблюдения всех ранее достигнутых договоренностей.

До этого Козак назвал обострение на Донбассе якобы пиар-ходом со стороны Украины.

Отметим, у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют.

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