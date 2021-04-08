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Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе. Вручил награды военным

Новина українською → Донбасс, Четверг 08 апреля 2021 16:19
Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе. Вручил награды военным Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Зеленский пообщался с военнослужащими о ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как рассказали в ОП, глава государства побывал на позициях, где чаще всего фиксируют нарушения режима прекращения огня.

"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и нашу землю бороните. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", - сказал глава государства военным, находясь на передовой.

Зеленский также вручил украинским военным государственные награды.

Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе. Вручил награды военным

Фото: Зеленский вручил военным награды (president.gov.ua)

Напомним, сегодня Зеленский прибыл на Донбассе на фоне усиления агрессии со стороны России. Как известно, с начала 2021 года на Донбассе погибли более 20 военных.

Как писало РБК-Украина, во время визита в зону ООС глава государства заявил, что Украина сделает все ради мира на Донбассе.

Больше о ситуации в ООС читайте в материале РБК-Украина "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".

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