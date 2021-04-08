Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе. Вручил награды военным

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Зеленский пообщался с военнослужащими о ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как рассказали в ОП, глава государства побывал на позициях, где чаще всего фиксируют нарушения режима прекращения огня. "Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и нашу землю бороните. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", - сказал глава государства военным, находясь на передовой. Зеленский также вручил украинским военным государственные награды. Фото: Зеленский вручил военным награды (president.gov.ua)