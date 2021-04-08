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Козак: начало боевых действий на Донбассе - это начало конца Украины

Новина українською → Москва, Четверг 08 апреля 2021 15:35
Козак: начало боевых действий на Донбассе - это начало конца Украины Фото: Дмитрий Козак (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Российская сторона считает, что активизация боевых действий на Донбассе станет началом конца Украины. Как и вступление Украины в НАТО.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак.

"Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил он.

Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО является единственным шансом положить конец войне на Донбассе.

"Где НАТО и где конфликт в Украине. Где логика? Это тоже начало развала Украины… Никакое НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт", - добавил Козак.

Напомним, ранее Козак заявил, что конфликт на Донбассе можно урегулировать за год при соблюдении минских соглашений.

Кроме того, у президента России Владимира Путина заявляли, что вступление Украины в НАТО еще больше ухудшит ситуацию на Донбассе.

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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