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Украинка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве

Новина українською → Москва, Четверг 08 апреля 2021 23:22
Украинка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве Фото: Ирина Деха (twitter.com/OlympicUA)
Автор: РБК-Украина

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, которая выступает в весовой категории до 76 килограмм, завоевала три золотые медали и стала абсолютной чемпионкой Европы. Международное первенство проходит в столице РФ Москве.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 113 килограмм, а также в толчке -135 килограммов. По сумме двоеборья Деха подняла 248 килограммов, опередив своих соперниц россиянок Яну Сотиеву и Анастасию Романову.

В конце января 2020 года Деха победила на Кубке мира в Италии. Из шести попыток украинская тяжелоатлетка удачно использовала половину. В рывке она подняла 106 килограмм, в толчке - 130. С результатом 236 килограмм спортсменка завоевала золото на мировом первенстве.

Напомним, 4 апреля украинская спортсменка Камила Конотоп, которая выступает в весовой категории до 55 килограмм, завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она смола обойти соперниц и рывке, и толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.

Отметим, в тот же день на европейском первенстве две бронзовые медали завоевал украинец Дмитрий Вороновский в весовой категории до 55 килограмм. В толчке он сумел поднять 137 килограммов, а в целом - 247 килограмм. Еще одна украинка Ангелина Ломачинская заняла третье место в рывке в весовой категории до 45 килограмм.

РБК-Украина писало, что в начале марта украинка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Чемпионат проходил в польском городе Торун.

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