Украинка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, которая выступает в весовой категории до 76 килограмм, завоевала три золотые медали и стала абсолютной чемпионкой Европы. Международное первенство проходит в столице РФ Москве.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 113 килограмм, а также в толчке -135 килограммов. По сумме двоеборья Деха подняла 248 килограммов, опередив своих соперниц россиянок Яну Сотиеву и Анастасию Романову. В конце января 2020 года Деха победила на Кубке мира в Италии. Из шести попыток украинская тяжелоатлетка удачно использовала половину. В рывке она подняла 106 килограмм, в толчке - 130. С результатом 236 килограмм спортсменка завоевала золото на мировом первенстве.