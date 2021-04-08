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Украина направила в Гаагский трибунал материалы об Иловайске и боях за Донецкий аэропорт

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 12:25
Украина направила в Гаагский трибунал материалы об Иловайске и боях за Донецкий аэропорт Фото: Украина направила в МУС информацию о военных преступлениях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о военных преступлениях со стороны РФ. В частности, об Иловайской трагедии и боях за Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украина собрала факты об убийствах украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.

Иловайская трагедия происходили на фоне гуманитарных договоренностей, во время обеспечения в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, сообщает пресс-служба ОГУ.

Тогда боевики напали на военных, что привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.

Во время обороны Донецкого аэропорта боевики запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения подрыва.

Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 - захвачены в плен, один пленный был убит.

Напомним, украинская прокуратура обвинила РФ в военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево.

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