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Антициклон Пегги резко сменит погоду в Украине: свежий прогноз

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 13:20
Антициклон Пегги резко сменит погоду в Украине: свежий прогноз Фото: в Украину идет потепление (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно изменится после того, как в страну ворвется южный антициклон Пегги. Он подарит украинцам настоящее апрельское тепло и заберет осадки.

Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

"Уже завтра, 9-го апреля, максимальная температура воздуха поднимется до +7+11 градусов, а в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер подкачает в большинство областей +12+18 градусов", - пишет Диденко.

При этом ночью наше терпение будут испытывать небольшие морозы.

В пятницу погода будет сухой и солнечной, только ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь.

В Киеве 9 апреля будет сухая погода, температура повысится до +10 градусов. Ну а на выходных потепление разгонится аж до +13+17 тепла.

"Так что завтра как раз будет время адаптироваться от недавнего снега, "минусов", надоевших пуховиков до веселого солнца, настоящего апрельского тепла и первых веснушек на носу", - подытожила синоптик.

В Украинском гидрометцентре также показали, что будет с погодой в стране в ближайшие три дня - с 9 по 11 апреля.

Антициклон Пегги резко сменит погоду в Украине: свежий прогнозАнтициклон Пегги резко сменит погоду в Украине: свежий прогнозАнтициклон Пегги резко сменит погоду в Украине: свежий прогноз

Скриншот: Погода в Украине 9-11 апреля (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики также сообщили, что следующая неделя начнется с феноменального потепления до +20 градусов и выше.

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