Російський ракетний удар: у Хмельницькій області знову пролунали вибухи

Вибухи в регіоні було чути близько 06:10.

В цей час по всій країні була оголошена повітряна тривога через ворожий удар із застосуванням ракет, вірогідно "Кинджалів".

Так, про запуск окупантами "швидкісної цілі" інформували в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Військові розповіли, що ворожа ракетна рухалася через Київську область курсом на захід. Імовірно, це аеробалістична ракета "Кинджал", позаяк в моніторингових групах писали про виліт у РФ винищувача МіГ-31К, який є, зокрема, носієм таких ракет.

Повітряні атаки РФ по Україні 14 червня

Нагадаємо, перед цим ввечері у середу в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед". Крім того, вже вночі 14 червня у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95 МС на території країни-агресора. Пізніше в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу після запуску крилатих ракет з російських літаків.

Про вибухи у ніч проти 14 травня повідомлялося у Харкові та Запоріжжі, а ще - у Хмельницькій області. В останній ворог, зокрема, атакував місто Старокостянтинів із застосуванням "Шахедів".

Крім того, вже вранці в Україні знову оголосили повітряну тривогу по всій країні. Також стало відомо про вибух, що було чути у Києві.