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По всій Україні знову оголошена тривога через ракетну атаку РФ

П'ятниця 14 червня 2024 06:14
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По всій Україні знову оголошена тривога через ракетну атаку РФ Фото: через російську ракетну атаку в Україні знову огологена масштабна повітряна тривога (колад РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

По всій території України знову була оголошена повітряна тривога, через ворожу ракетну атаку вранці 14 червня. Російські окупанти застосували для удару, попередньо, аеробалістичну ракету типу "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Швидкісна ціль на Київщині! Курс південно-західний! Імовірно Кинджал!" - йдеться в оголошенні військових.

Зазначимо, перед цим в моніторингових групах писали про виліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є, зокрема, носієм таких аеробалістичних ракет.

Нічна комбінована атака РФ

Нагадаємо, перед цим ввечері 13 червня в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".

Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора. Пізніше в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу після запуску крилатих ракет з російських літаків.

Про вибухи у ніч проти 14 травня під час російської повітряної комбінованої атаки повідомлялося у Харкові та Запоріжжі, а ще - у Хмельницькій області. В останній ворог, зокрема, атакував місто Старокостянтинів із застосуванням "Шахедів".

Додамо, що Польща та країни-сюзники піднімали в повітря військову авіацію цієї ночі повітряної атаки РФ територією України.

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