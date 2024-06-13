У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

У кількох південних та східних областях оголошено повітряну тривогу через атаку ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 22:42 військові повідомили про рух групи "Шахедів" з південного сходу курсом на Дніпропетровську область. О 22:48 повідомлялося про рух безпілотників із тимчасово окупованих районів Херсонської області курсом на Миколаївську область. Близько 23:00 військові повідомили, що група БпЛА рухається з тимчасово окупованої Запорізької області північно західним курсом. Станом на 23:25, мапа повітряних тривог виглядає так: Джерело: Карта повітряних тривог (t.me/alarmukraine)