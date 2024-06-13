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У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

Четвер 13 червня 2024 23:19
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У низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди" Фото: росіяни атакують Україну дронами типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У кількох південних та східних областях оголошено повітряну тривогу через атаку ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 22:42 військові повідомили про рух групи "Шахедів" з південного сходу курсом на Дніпропетровську область.

О 22:48 повідомлялося про рух безпілотників із тимчасово окупованих районів Херсонської області курсом на Миколаївську область.

Близько 23:00 військові повідомили, що група БпЛА рухається з тимчасово окупованої Запорізької області північно західним курсом.

Станом на 23:25, мапа повітряних тривог виглядає так:

У низці областей України оголошено повітряну тривогу через &quot;Шахеди&quot;

Джерело: Карта повітряних тривог (t.me/alarmukraine)

Обстріли України

Вдень у четвер, 13 червня, військові агресора вдарили ракетами по місту Новомосковськ Дніпропетровської області. Постраждали двоє дітей.

Також вдень у четвер пролунали вибухи в Дніпрі.

У середу, 12 червня, агресор обстріляв ракетами Кривий Ріг. Постраждали близько 30 людей, серед них є діти.

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