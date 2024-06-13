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В Росії злетіли бомбардувальники Ту-22 та Ту-95, - Повітряні сили

Четвер 13 червня 2024 23:47
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В Росії злетіли бомбардувальники Ту-22 та Ту-95, - Повітряні сили Фото: російський бомбардувальник Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Росії злетіли кілька бортів стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95 МС, які можуть нести ракети. Фіксується рух літаків країни-агресора у бік України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Про зліт ворожої стратавіації військові попередили українців о пів на дванадцяту ночі.

"Увага! В районі Тамбова відмічається зліт 4-х ТУ22 М3! Уурс південно східний", - йдеться в оголошенні ПС.

За мить після цього війскові додали, що також відмічається виліт у РФ 5 бортів Ту-95 МС, які вилетіли з Оленегорська.

Чи бойові ці виліти бомбардувальників, наразі невідомо.

Нагадаємо, Ту-22М3 - це дальній стратегічний бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22. Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. Вона не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.

Повітряна атака РФ по Україні

Між тим в Україні в кількох областях оголошена повітряна тривога - через запущені російськими окупантами ударні безпілотники типу "Шахед".

В пабліках пишуть про роботу протиповітряної оборони у різних регіонах.

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Ту-95 Ту-22МЗ Повітряні сили України Повітряна тривога
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