В Росії злетіли бомбардувальники Ту-22 та Ту-95, - Повітряні сили
У Росії злетіли кілька бортів стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95 МС, які можуть нести ракети. Фіксується рух літаків країни-агресора у бік України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.
Про зліт ворожої стратавіації військові попередили українців о пів на дванадцяту ночі.
"Увага! В районі Тамбова відмічається зліт 4-х ТУ22 М3! Уурс південно східний", - йдеться в оголошенні ПС.
За мить після цього війскові додали, що також відмічається виліт у РФ 5 бортів Ту-95 МС, які вилетіли з Оленегорська.
Чи бойові ці виліти бомбардувальників, наразі невідомо.
Нагадаємо, Ту-22М3 - це дальній стратегічний бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22. Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. Вона не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.
Повітряна атака РФ по Україні
Між тим в Україні в кількох областях оголошена повітряна тривога - через запущені російськими окупантами ударні безпілотники типу "Шахед".
В пабліках пишуть про роботу протиповітряної оборони у різних регіонах.
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