ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунав вибух

Харків, П'ятниця 14 червня 2024 00:26
UA EN RU
У Харкові пролунав вибух Фото: у Харкові було чути вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові було чути вибух у ніч проти 14 червня. В цей час в області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Вибух в районі Харкова прогримів близько 00:16.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію дронів-камікадзе ворога у Харківській області, які прямували курсом на північний захід в напрямку Полтавської області.

Зазначимо, що представники влади міста Харкова та області поки не коментували дані щодо вибуху, який було чути в облцентрі.

Російський повітряний удар по Україні

Раніше повідомлялося, що в кількох областях України ввечері 13 червня була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".

Додамо, що в пабліках також писали про роботу протиповітряної оборони у різних регіонах.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора, зокрема в районі Тамбова та з Оленегорська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибух Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі