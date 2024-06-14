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У Запоріжжі пролунали вибухи

Запоріжжя, П'ятниця 14 червня 2024 01:45
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У Запоріжжі пролунали вибухи Фото: росіяни атакували ракетами Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова.

"Вибух у Запоріжжі", - написав він.

За кілька хвилин до вибуху Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

О 1:32 ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракети у напрямку Запоріжжя, а о 1:34 про підліт ще однієї ракети до міста.

О 1:36 моніторингові пабліки повідомили про повторні вибухи у Запоріжжі.

Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 1:29.

Обстріли України

В ніч на 14 червня росіяни вкотре атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У багатьох областях країни ще до півночі було оголошено повітряну тривогу.

Згодом у Харкові пролунав вибух.

Пізніше у Росії злетіли в повітря бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М3.

12 червня росіяни вдарили ракетами по критичному об'єкту в Запоріжжі. На щастя, ніхто не постраждав.

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