У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова.
"Вибух у Запоріжжі", - написав він.
За кілька хвилин до вибуху Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.
О 1:32 ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракети у напрямку Запоріжжя, а о 1:34 про підліт ще однієї ракети до міста.
О 1:36 моніторингові пабліки повідомили про повторні вибухи у Запоріжжі.
Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 1:29.
Обстріли України
В ніч на 14 червня росіяни вкотре атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У багатьох областях країни ще до півночі було оголошено повітряну тривогу.
Згодом у Харкові пролунав вибух.
Пізніше у Росії злетіли в повітря бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М3.
12 червня росіяни вдарили ракетами по критичному об'єкту в Запоріжжі. На щастя, ніхто не постраждав.
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