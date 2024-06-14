ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Хмельницькій області пролунали вибухи

П'ятниця 14 червня 2024 02:39
UA EN RU
У Хмельницькій області пролунали вибухи Фото: у Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі загрози через "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області було чути вибухи у ніч проти 14 червня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Вибухи в регіоні пролунали близько пів на третю ночі.

У командуванні Повітряних сил перед тим інформували про фіксацію ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед" у Хмельницькій області, а згодом стало відомо, що ударні безпілотники противника прямують у бік Старокостянтинова.

"Ударні БПЛА "Шахед" на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів! Старокостянтинів в укриття!" - йшлося в оголошенні військових о 02:16 та 02: 26 відповідно.

Оновлено о 03:20

Пізніше у Повітряних силах заявили, що атака "Шахедів" по місту Старокостянтинів триває.

"Залишайтесь в укриттях! Ще дрони у вашому напрямку!" - передали військові.

А згодом у хмельницьких ЗМІ розповіли про повторні вибухи у регіоні.

Повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, в кількох областях України ввечері 13 червня була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".

Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора, зокрема в районі Тамбова та з Оленегорська.

Про вибухи у ніч проти 14 травня під час російської повітряної комбінованої атаки повідомлялося у Харкові та Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область Вибух Повітряна тривога Атака дронів
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі