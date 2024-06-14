В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через комбіновану атаку РФ
У Києві та багатьох областях України оголошена повітряна тривога у ніч проти 14 червня через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Згодом сигнали тривоги залунали по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться в оголошенні столичної адміністрації.
Між тим військові після третьої години ночі попередили про ракетну небезпеку для північного заходу країни. Пізніше у Повітряних силах заявили про фіксацію руху ракет ворога із Сумської області курсом на захід.
"Ще одна група крилатих ракет на Чернігівщині, в напрямку міста!" - додали військові.
Також стало відомо, що декілька груп крилатих ракет прямують з Чернігівської області в напрямку Київської області. Військові додали, що курс ракет - південно-західний.
У Силах оборони півдня Україні заявили, що відбулись пуски ракет зі російських стратегічних бомбардувальників Ту-95М.
"За інформацією Повітряних Сил, ракетна небезпека оголошена через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - розповіли в КМВА.
Близько пів на четверту у ПС оновили дані про рух ракет ворога:
- в південній частині Київської області курсом на захід,
- в північній частині Черкаської області курсом на південний захід.
Проте згодом стало відомо, що усі ракети на кордоні Київської та Черкаської області прямують у Вінницьку область.
Ще пізніше військові розповіли, що ракети ворога розділяються та змінюють курс:
- перша група прямує на півдні Київської області курсом на Вінницьку область,
- друга група прямує північною частиною Вінницької області курсом на Старокостянтинів,
- ще група ракет прямує південною частиною Вінницької області курсом на Хмельницьку область.
Комбінована повітряна атака
Раніше повідомлялося, що ввечері 13 червня в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".
Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора, зокрема в районі Тамбова та з Оленегорська.
Про вибухи у ніч проти 14 травня під час російської повітряної комбінованої атаки повідомлялося у Харкові та Запоріжжі, а ще - у Хмельницькій області. В останній ворог, зокрема, атакував місто Старокостянтинів із застосуванням "Шахедів".
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