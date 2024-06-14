В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через комбіновану атаку РФ

У Києві та багатьох областях України оголошена повітряна тривога у ніч проти 14 червня через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Згодом сигнали тривоги залунали по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться в оголошенні столичної адміністрації.

Між тим військові після третьої години ночі попередили про ракетну небезпеку для північного заходу країни. Пізніше у Повітряних силах заявили про фіксацію руху ракет ворога із Сумської області курсом на захід.

"Ще одна група крилатих ракет на Чернігівщині, в напрямку міста!" - додали військові.

Також стало відомо, що декілька груп крилатих ракет прямують з Чернігівської області в напрямку Київської області. Військові додали, що курс ракет - південно-західний.

У Силах оборони півдня Україні заявили, що відбулись пуски ракет зі російських стратегічних бомбардувальників Ту-95М.

"За інформацією Повітряних Сил, ракетна небезпека оголошена через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - розповіли в КМВА.

Близько пів на четверту у ПС оновили дані про рух ракет ворога:

в південній частині Київської області курсом на захід,

в північній частині Черкаської області курсом на південний захід.

Проте згодом стало відомо, що усі ракети на кордоні Київської та Черкаської області прямують у Вінницьку область.

Ще пізніше військові розповіли, що ракети ворога розділяються та змінюють курс:

перша група прямує на півдні Київської області курсом на Вінницьку область,

друга група прямує північною частиною Вінницької області курсом на Старокостянтинів,

ще група ракет прямує південною частиною Вінницької області курсом на Хмельницьку область.

Комбінована повітряна атака

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 червня в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".

Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора, зокрема в районі Тамбова та з Оленегорська.

Про вибухи у ніч проти 14 травня під час російської повітряної комбінованої атаки повідомлялося у Харкові та Запоріжжі, а ще - у Хмельницькій області. В останній ворог, зокрема, атакував місто Старокостянтинів із застосуванням "Шахедів".