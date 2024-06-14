У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Києві пролунав вибух. Імовірно сили ППО збили швидкісну ціль у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

"У Києві було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, близько 6:00 у Києві на території всієї України було оголошено повторну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31. Згодом у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль, що рухалася у напрямку Київської області. Військові припустили, що це аеробалістична ракета "Кинджал".