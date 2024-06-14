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У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги

Київ, П'ятниця 14 червня 2024 06:20
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У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги Фото: росіяни запустили балістичну ракету в напрямку Києва (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунав вибух. Імовірно сили ППО збили швидкісну ціль у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

"У Києві було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 6:00 у Києві на території всієї України було оголошено повторну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31.

Згодом у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль, що рухалася у напрямку Київської області. Військові припустили, що це аеробалістична ракета "Кинджал".

Нічний обстріл України

Ввечері 13 червня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через запуск росіянами ударних безпілотників типу "Шахед".

Пізніше стало відомо про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази Оленья в Мурманській області.

Близько 3:00 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет з ворожих бомбардувальників.

Більшість ракет, а також дронів "Шахед", атакували Старокостянтинів Хмельницької області.

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