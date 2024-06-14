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Российский ракетный удар: в Хмельницкой области снова раздались взрывы

Фото: в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушных тревоги (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

Хмельницкая область снова оказалась под российской атакой - в регионе в очередной раз раздались взрывы, уже утром 14 июня.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Хмельницький".

Взрывы в регионе было слышно около 06:10.

В это время по всей стране была объявлена воздушная тревога из-за вражеского удара с применением ракет, вероятно "Кинжалов".

Так, о запуске оккупантами "скоростной цели" информировали в командовании Воздушных сил ВСУ. Военные рассказали, что ракетная вражеская двигалась через Киевскую область курсом на запад. Вероятно, это аэробалистическая ракета "Кинжал", поскольку в мониторинговых группах писали о вылете в РФ истребителя МиГ-31К, который, в частности, является носителем таких ракет.

Воздушные атаки РФ по Украине 14 июня

Напомним, перед этим вечером в среду в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за запущенных российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед". Кроме того, уже ночью 14 июня в Воздушных силах сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95 ТС на территории страны-агрессора. Позже в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога после запуска крылатых ракет с российских самолетов.

О взрывах в ночь на 14 мая сообщалось в Харькове и Запорожье, а еще - в Хмельницкой области. В последней враг, в частности, атаковал город Староконстантинов с применением "Шахедов".

Кроме того, уже утром в Украине снова объявили воздушную тревогу по всей стране. Также стало известно о взрыве, который был слышен в Киеве.

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