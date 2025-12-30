Росіяни стратили бійців ЗСУ, а в РФ заявили про атаку дронів на резиденцію Путіна: новини за 29 грудня

Окупанти розстріляли обеззброєних українських військовополонених у Покровському районі

27 грудня 2025 року під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району російські військові взяли у полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій. Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця. Донецька обласна прокуратура почала розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зеленський запропонував Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років

"Я сказав йому, що у нас вже війна йде і вона вже майже 15 років. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми би дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", - повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання ЗМІ.

Зеленський додав, що обговорив з Трампом, що Україна матиме сильні гарантії.

В Одесі затримали чоловіка, який поранив ножем представника ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що інцидент стався 28 грудня у Пересипському районі під час заходів з оповіщення населення. Підозрюваний ще з листопада переховувався від правоохоронців. При затриманні він чинив опір, але поліції вдалося затримати чоловіка, додають в терцентрі.

Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці, - Міненерго

В.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes сказав, що Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.

На питання, якщо чи після закінчення зими обстріли енергетики мають припинитись, він відповів: "Скоріш за все так".

У Києві військовий влаштував ДТП: загинула жінка, діти - в лікарні

За даними ДБР, 27 грудня на перехресті вулиць Заболотного та Івана Сірка позашляховик під керуванням військового на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло.

Пасажирка загинула на місці. Двох її малолітніх доньок госпіталізували - загрози життю немає. Прокурори відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 415 ККУ. Фігуранту загрожує до 5 років ув’язнення. Слідство триває, вирішується питання про запобіжний захід.

ЗСУ назвали міфом заяви РФ про контроль над частиною Костянтинівки

"Кремль знову намагається видати бажане за дійсне та заявляє про "успіхи" російської армії на полі бою. Проте жодна з цих тез не підтверджується фактами", - йдеться у повідомленні 19-го армійського корпусу Збройних сил України.

Хотів знеструмити Київ: СБУ викрила агента РФ і Білорусі, який коригував удари по ТЕЦ

За даними слідства, фігурант шпигував за об’єктами Сил оборони на замовлення прикордонного комітету Білорусі, а також передавав росіянам координати та технічний стан енергооб’єктів після обстрілів.

Зокрема, агент вів спостереження за однією з київських ТЕЦ із вікна власної квартири, а згодом здійснював дорозвідку безпосередньо поблизу об’єкта. Зібрані дані він передавав ворогу для підготовки повторних атак, які мали на меті вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, що забезпечують теплом житлові будинки та соціальну інфраструктуру столиці.

У Мінрозвитку поки не почали підготовку до виборів чи референдуму. Відповідних наказів офіційних не було - Кулеба

"Що стосується підготовки дільниць, ми точно не ведемо таку роботу, не було такої жодної комунікації офіційної. Те, що ми дійсно робимо, ми отримали листи, запрошення до робочої групи, яка буде напрацьовувати законодавство до саме виборів. Про це було сказано публічно. Як міністерство безумовно відповідальне на напрямку регіональної політики, ми долучилися до цієї робочої групи. Інших ніяких комунікацій немає", - заявив міністр.

Естонія оцінила можливість нападу Росії на країни НАТО

Гендиректор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін зазначив, що країна-агресорка "змінила свою поведінку" після реакцій Заходу на провокації. Зокрема, йдеться про пошкодження кабелів у Балтійському морі та безпілотники у повітряному просторі країн НАТО.

Розін переконаний, що Росія "поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту".

НАБУ і САП повідомили про підозру пʼяти нардепам за "потрібне" голосування

Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів.

Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти.

"Це брехня": Зеленський відповів на заяви Лаврова про напад на резиденцію Путіна

Зеленський додав, що Росія хоче підірвати прогрес між Україною та США в мирних переговорах.

Він попередив, що Росія готує ґрунт для удару по урядових будівлях в Києві. Він також закликав США відповідно реагувати на російські погрози.

Мирний план США не обмежує Україну в мобілізації, - Сирський

У Сирського запитали, чи задовольняє Україну пункт мирного плану США про 800-тисячну армію в мирний час.

Генерал підкреслив, що така цифра справді гарантує, що Україна дасть відсіч у разі повторної збройної агресії Росії.

"Також ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються", - додав Сирський.