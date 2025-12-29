В Одесі затримали чоловіка, який поранив ножем представника ТЦК

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався 28 грудня під час проведення заходів з оповіщення населення у Пересипському районі міста. Представники ТЦК та СП спільно з працівниками Національної поліції ідентифікували громадянина, який, за даними слідства, на початку листопада завдав військовослужбовцю ТЦК проникаючого ножового поранення під час виконання ним службових обов’язків.

Після нападу підозрюваний тривалий час переховувався від правоохоронних органів. Під час затримання чоловік намагався втекти та чинив активний фізичний опір, однак завдяки злагодженим діям правоохоронців і залученню додаткового наряду поліції його вдалося затримати.

Зловмисника доставили до підрозділу Національної поліції України для проведення слідчих та процесуальних дій.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що напад на військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків в умовах воєнного стану є тяжким злочином і кожен подібний випадок отримає належну правову оцінку.

"Особи, які намагаються дестабілізувати ситуацію в тилу шляхом агресії проти військовослужбовців, мають усвідомлювати: відповідальність є невідворотною незалежно від часу, що минув з моменту вчинення злочину", - зазначили у ТЦК.