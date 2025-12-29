В Одесі затримали чоловіка, який поранив ножем представника ТЦК
В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП.
Інцидент стався 28 грудня під час проведення заходів з оповіщення населення у Пересипському районі міста. Представники ТЦК та СП спільно з працівниками Національної поліції ідентифікували громадянина, який, за даними слідства, на початку листопада завдав військовослужбовцю ТЦК проникаючого ножового поранення під час виконання ним службових обов’язків.
Після нападу підозрюваний тривалий час переховувався від правоохоронних органів. Під час затримання чоловік намагався втекти та чинив активний фізичний опір, однак завдяки злагодженим діям правоохоронців і залученню додаткового наряду поліції його вдалося затримати.
Зловмисника доставили до підрозділу Національної поліції України для проведення слідчих та процесуальних дій.
В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що напад на військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків в умовах воєнного стану є тяжким злочином і кожен подібний випадок отримає належну правову оцінку.
"Особи, які намагаються дестабілізувати ситуацію в тилу шляхом агресії проти військовослужбовців, мають усвідомлювати: відповідальність є невідворотною незалежно від часу, що минув з моменту вчинення злочину", - зазначили у ТЦК.
Останніми днями в Україні зафіксовано кілька нападів на групи оповіщення територіальних центрів комплектування. Зокрема, 24 грудня на Рівненщині під час виконання службових завдань було скоєно напад на представників Сарненського районного ТЦК та СП, унаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранення.
Раніше у Львові чоловік, за попередніми даними, напав на співробітників ТЦК під час виконання ними службових обов’язків. Один із військових отримав ножове поранення і згодом помер у лікарні.
Крім того, вдень 25 грудня у Дніпрі невідомий поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Обставини події встановлюються.