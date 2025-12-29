Хотів знеструмити Київ: СБУ викрила агента РФ і Білорусі, який коригував удари по ТЕЦ

Служба безпеки України затримала в Києві агента, який одночасно працював на спецслужби Росії та Білорусі й коригував удари по столичних теплоелектроцентралях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, фігурант шпигував за об’єктами Сил оборони на замовлення прикордонного комітету Білорусі, а також передавав росіянам координати та технічний стан енергооб’єктів після обстрілів.

Зокрема, агент вів спостереження за однією з київських ТЕЦ із вікна власної квартири, а згодом здійснював дорозвідку безпосередньо поблизу об’єкта. Зібрані дані він передавав ворогу для підготовки повторних атак, які мали на меті вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, що забезпечують теплом житлові будинки та соціальну інфраструктуру столиці.

Фото: СБУ викрила агента РФ і Білорусі, який коригував удари по ТЕЦ (t.me/SBUkr)

У разі успішного виконання завдань агент розраховував на "евакуацію" за кордон і заздалегідь підготував тактичний рюкзак для нелегального перетину межі України. Втім, співробітники СБУ завчасно викрили його діяльність, затримали за місцем проживання та вжили заходів для убезпечення потенційних цілей.

Затриманим виявився місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужби завербували через Telegram-канали з прокремлівським контентом. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.