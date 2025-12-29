Вибори та референдум: що кажуть про підготовку у Мінрозвитку громад

Мінрозвитку громад та територій не розпочинало підготовку до виборів чи референдуму, а лише долучилося до роботи над майбутніми змінами виборчого законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби на пресконференції за підсумком 2025 року.

За словами Кулеби, міністерство не проводить жодної роботи, пов’язаної з підготовкою виборчих дільниць, адже жодних офіційних наказів або доручень щодо підготовки виборчої інфраструктури наразі не ухвалювали.

Також не було жодної офіційної комунікації щодо початку таких процесів.

"Що стосується підготовки дільниць, ми точно не ведемо таку роботу, не було такої жодної комунікації офіційної", - заявив Кулеба.

Водночас Кулеба підтвердив, що міністерство отримало запрошення долучитися до роботи над майбутніми законодавчими змінами у сфері виборів. Йдеться про участь у робочій групі, яка напрацьовуватиме відповідні законодавчі рішення.

"Ми отримали листи та запрошення до робочої групи, яка буде готувати законодавство саме щодо виборів. Про це говорили публічно. Як міністерство, відповідальне за регіональну політику, ми долучилися до цієї роботи", - заявив він.

Міністр наголосив, що окрім участі в робочій групі, жодних інших дій або комунікацій, пов’язаних із виборами чи референдумом, наразі немає.

Таким чином, Мінрозвитку громад та територій не веде практичної підготовки до виборчого процесу, а лише бере участь у фаховому обговоренні законодавчих питань на майбутнє.