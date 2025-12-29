Скільки часу треба для відновлення енергетики без ударів РФ? Оцінка Міненерго

Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes.

За його словами, головна мета російських ударів - зруйнувати не лише електропостачання, а й теплопостачання у містах, особливо в зимовий період.

"Одна справа, коли немає електрики, зовсім інша - коли взимку немає опалення. Мета цієї кампанії - спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство", - зазначив Некрасов.

Він пояснив, що втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя, що дасть змогу Росії просувати дестабілізаційні наративи.

Водночас в.о. міністра наголосив, що повний блекаут навряд чи є кінцевою ціллю ворога, адже українські енергетики здатні відновлювати систему та перепідключати споживачів.

"Ми виходимо з того, що атаки триватимуть постійно. Тому формуємо запас обладнання, відновлюємо пошкоджене і працюємо 24/7", - сказав він.

Некрасов також додав, що у разі припинення ударів по енергетичній інфраструктурі відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень займе близько двох місяців.