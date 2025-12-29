ua en ru
Політика

Мирний план США не обмежує Україну в мобілізації, - Сирський

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 18:46
Мирний план США не обмежує Україну в мобілізації, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Мирний план США не передбачає для України будь-яких обмежень у питанні мобілізації. При цьому 800-тисячної армії в мирний час буде достатньо.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У Сирського запитали, чи задовольняє Україну пункт мирного плану США про 800-тисячну армію в мирний час.

Генерал підкреслив, що така цифра справді гарантує, що Україна дасть відсіч у разі повторної збройної агресії Росії.

"Також ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються", - додав Сирський.

Він уточнив, що спочатку Україні пропонували скоротити чисельність армії до 600 тисяч, але цифра у 800 тисяч "якраз задовольняє країну".

Мирний план США

Нагадаємо, спочатку американський мирний план містив 28 пунктів. Згідно з тією інформацією, яку публікували західні ЗМІ, чисельність української армії хотіли обмежити до 600 тисяч.

Уже 11 грудня президент України Володимир Зеленський розповів, що мирний план передбачає, що чисельність української армії збережеться на поточному рівні - 800 тисяч воїнів.

Учора, 28 грудня, після переговорів із президентом США Дональдом Трампом Зеленський зазначив, що гарантії безпеки від Америки були узгоджені повністю.

18 грудня Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Європа і США розробили для України детальний план гарантій безпеки. Він передбачає, що "першою лінією післявоєнного стримування" буде українська армія.

