Мирний план США не обмежує Україну в мобілізації, - Сирський

Мирний план США не передбачає для України будь-яких обмежень у питанні мобілізації. При цьому 800-тисячної армії в мирний час буде достатньо.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю " 24 каналу " заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У Сирського запитали, чи задовольняє Україну пункт мирного плану США про 800-тисячну армію в мирний час.

Генерал підкреслив, що така цифра справді гарантує, що Україна дасть відсіч у разі повторної збройної агресії Росії.

"Також ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються", - додав Сирський.

Він уточнив, що спочатку Україні пропонували скоротити чисельність армії до 600 тисяч, але цифра у 800 тисяч "якраз задовольняє країну".