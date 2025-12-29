Продаж голосів у Раді: стало відомо, кого з нардепів викрило НАБУ на хабарях

НАБУ і САП у ході спецоперації під прикриттям викрили групу народних депутатів, які продавали голоси у Верховній Раді. До групи входили нардепи від "Слуги народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними РБК-Україна, мова про наступних народних депутатів:

Євгеній Пивоваров;

Ігор Негулевський;

Ольга Савченко;

Юрій Кисель;

Михайло Лаба.

Євгеній Пивоваров

Народний депутат IX скликання від "Слуги народу", обраний у Харківській області. Член комітету з питань енергетики та ЖКГ. До політики працював у сфері освіти, доктор технічних наук, засновник власного благодійного фонду.

22 липня 2025 року Євгеній Пивоваров проголосував за законопроєкт №12414, який поставив НАБУ і САП у залежність від Генерального прокурора. Документ викликав широку критику, оскільки фактично нівелював незалежність антикорупційних органів.

Раніше Пивоваров підтримав містобудівну реформу №5655, яку громадськість вважала вигідною забудовникам і такою, що обмежує участь громад у відбудові. Закон так і не набув чинності через суспільний спротив. У 2023 році його також згадували серед нардепів, які під час війни придбали елітні авто.



Ігор Негулевський

Нардеп IX скликання від "Слуги народу" з Миколаївщини, член комітету з питань транспорту та інфраструктури, очолює профільний підкомітет. Бізнесмен, засновник і керівник гранітного кар’єру.

Ігор Негулевський також голосував за законопроєкт №12414, який обмежив автономію НАБУ і САП. Раніше він підтримав містобудівну реформу №5655, що викликала резонанс і критику з боку експертного середовища.

Попри значні статки, Негулевський отримував майже максимальні компенсації за оренду житла з бюджету. Окрему увагу привернув його допис у соцмережах про облаштування шпиталю в Баштанці - за кілька днів після цього об’єкт був зруйнований обстрілом.

Ольга Савченко

22 липня 2025 року Ольга Савченко проголосувала за законопроєкт №12414 щодо підпорядкування антикорупційних органів Генпрокуратурі. Її позиція викликала дискусії з огляду на роботу у правоохоронному блоці парламенту.

У Верховній Раді є заступницею голови фракції "Слуга народу", раніше працювала у Комітеті з питань регламенту, а з 2022 року - у Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Була довіреною особою Володимира Зеленського під час президентських виборів 2019 року.

За фахом юристка, має освіту у сфері фінансів та права. До політичної кар’єри працювала у приватній компанії. Народилася на Київщині, політично активна з початку 2010-х років.



Михайло Лаба

Михайло Лаба підтримав законопроєкт №12414, а також раніше проголосував за містобудівну реформу №5655, яка так і не була підписана через суспільний резонанс і критику.

Народний депутат IX скликання від "Слуги народу", член бюджетного комітету. Має значний досвід у місцевому самоврядуванні - багато років очолював Невицьку громаду та працював у районних радах.

Також є президентом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, заснував низку громадських організацій. Політичну діяльність розпочав ще наприкінці 1990-х років.



Юрій Кисіль

Юрій Кісєль народився 28 лютого 1963 року в Кривому Розі. Має інженерну освіту - закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю "промислове та цивільне будівництво". Тривалий час працював у будівельній галузі, зокрема очолював виробничі цехи підприємства "Кривбасбудіндустрія", був директором і співвласником комерційних компаній.

У політику Кисиль прийшов у 2019 році, ставши народним депутатом від партії "Слуга народу" (№43 у списку). У Верховній Раді обіймає посаду заступника голови фракції та очолює Комітет з питань транспорту та інфраструктури. Також залучений до розвитку міжпарламентських зв’язків з низкою країн.

