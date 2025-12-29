Зеленський запропонував Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років

"Ми проговорили командами. Вчора затвердили з президентом США, що у нас будуть сильні гарантії безпеки від США. Дійсно - це не назавжди, в документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпек", - зазначив український лідер.

За словами Зеленського, він порушив питання про довший термін гарантій.

"Я сказав йому, що у нас вже війна йде і вона вже майже 15 років. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати, - додав глава держави.