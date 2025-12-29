ЗСУ назвали міфом заяви РФ про контроль над частиною Костянтинівки

Українські військові заперечили інформацію росіян про нібито контроль над частиною Костянтинівки у Донецькій області. У ЗСУ назвали ці заяви міфом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 19-й армійський корпус Збройних сил України.

"Кремль знову намагається видати бажане за дійсне та заявляє про "успіхи" російської армії на полі бою. Проте жодна з цих тез не підтверджується фактами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у корпусі, міфом є також твердження про нібито контроль над частиною Костянтинівки.

"Наші військовослужбовці впевнено утримують оборону та нищать ворога на підступах до міста", - додали у заяві.

У корпусі також зазначили, що Росія намагається впливати на міжнародну спільноту за допомогою дезінформації, особливо на тлі переговорних процесів.

Водночас такі інформаційні атаки не матимуть жодного результату, окрім зростання втрат серед окупантів.

Українські військові закликають громадян перевіряти джерела інформації та не ставати інструментом у руках російської пропаганди.