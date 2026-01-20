Росія зруйнувала 8,5 ГВт енергогенерації України: терміново потрібен 1 млрд доларів

За його словами, частину пошкоджених об’єктів вдавалося відновити, однак вони знову потрапляли під російські удари. Така ситуація повторюється системно.

Міністр наголосив, що захист енергетичної інфраструктури був би значно дешевшим, ніж її постійне відновлення, однак Україні бракує засобів протиповітряної оборони.

Щоб компенсувати дефіцит, Україна змушена імпортувати рекордні обсяги електроенергії з Європи - до 1,9 ГВт.

Водночас обстріли цієї зими, яка стала однією з найхолодніших за останні роки, призводять до відключень електроенергії, води та опалення у тисячах будинків у Дніпрі, Запоріжжі та Києві.

Соболев зазначив, що уряд намагається спрямовувати максимум електроенергії для потреб населення, однак енергоресурси критично необхідні й бізнесу.

"Нам потрібно пройти цю найскладнішу частину зими. Запаси обладнання практично вичерпані. Невідкладні потреби становлять 1 млрд доларів - це генеруючі потужності, мобільні підстанції, резервні системи та інше обладнання", - заявив міністр.

За його словами, в Україні вже працюють генератори сумарною потужністю понад 1 ГВт, які дозволяють підтримувати роботу бізнесу. Втім, в умовах сильних морозів цього недостатньо, тому кількість таких установок потрібно збільшувати.