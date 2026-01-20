Тисячі будинків у Києві без опалення при -15 після атаки: глава МЗС звернувся до союзників

Після масованої нічної атаки Росії тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15 градусів. Союзники України мають посилити енергетичну допомогу та більше тиснути на Москву.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі Х.

За словами Сибіги, удари були завдані також по Вінниці, Дніпру, Одесі, Запоріжжю, Полтаві, Сумах та інших регіонах, що спричинило жертви серед цивільного населення та значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Воєнний злочинець Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) продовжує вести геноцидну війну проти жінок, дітей та людей старшого віку", - додав міністр.

Він наголосив, що стійкість українського народу не може бути виправданням для продовження цієї війни. Вона має завершитися якомога швидше.

"Варварський удар Путіна сьогодні вранці є тривожним сигналом для світових лідерів, які збираються в Давосі", - заявив Сибіга.

Сибіга закликав союзників до невідкладної підтримки України.

"Не буде миру в Європі без тривалого миру в Україні; мир може бути досягнутий завдяки силі; ми потребуємо термінової додаткової енергетичної допомоги, протиповітряної оборони та перехоплювачів, а також санкційного тиску на Москву", - сказав голова МЗС.