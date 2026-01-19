Росія намагається розірвати енергосистему України та створити "острови", - ISW
Росія намагається розділити енергетичну систему України та створити "енергетичні острови", відрізані від виробництва та постачання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Загроза атомним станціям
Аналітики звернули увагу на заяви Головного управління розвідки Збройних сил України (ГУР) та президента України Володимира Зеленського про те, що Росія розглядає можливість завдання ударів по підстанціях АЕС.
"Росія прагне відключити атомні електростанції від енергосистеми України, залишивши українських цивільних осіб без електроенергії та тепла", - попереджали у ГУР.
У ISW вказали, що нещодавні удари вже загрожували атомним станціям під контролем України. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що протягом останнього тижня (з 12 січня) військова діяльність пошкодила критично важливу електропідстанцію для Чорнобильської АЕС.
Крім того, команди МАГАТЕ зафіксували активність або повітряну тривогу на всіх п’яти ядерних об’єктах України.
У цьому контексті аналітики нагадують, що нині Україні потрібно близько 18 гігаватів електроенергії для задоволення внутрішніх потреб взимку, однак наразі Україна виробляє лише 11 гігаватів за даними президента України Володимира Зеленського.
"Ця цифра, ймовірно, значно зменшиться, якщо російські удари відключать одну або кілька українських атомних електростанцій від енергосистеми", - пишуть фахівці.
РФ прагне розірвати енергосистему України
Таким чином в Інституті вивчення війни продовжують оцінювати, що Росія "намагається розділити енергетичну систему України та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії".
"Російські війська завдають ударів по енергетичній мережі України, намагаючись розділити її на дві частини вздовж східно-західного розриву", - йдеться у звіті.
Останні удари по енергооб'єктах України
Росія щодня завдає ударів по електропідстанціях та лініях електропередач в Україні.
Так, в ніч на 19 січня загарбники атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області: пошкоджено п’ять ключових об’єктів, без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.
В Одесі також сильно понівечений енергооб’єкт ДТЕК після нічної атаки російських безпілотників. У компанії показали масштаби пошкоджень.
В "Укренерго" повідомили, що протягом минулої доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу в кількох регіонах України.
Станом на ранок, 19 січня, без електропостачання залишаються споживачі в Чернігівській, Одеській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.