Россия разрушила 8,5 ГВт энергогенерации Украины: срочно нужен 1 млрд долларов

Россия с октября 2025 года повредила около 8,5 ГВт энергогенерации Украины, в частности тепловые и гидроэлектростанции. Для покрытия дефицита и восстановления разрушенных объектов стране срочно нужна помощь на 1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, сделанное на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, часть поврежденных объектов удавалось восстановить, однако они снова попадали под российские удары. Такая ситуация повторяется системно.
Министр подчеркнул, что защита энергетической инфраструктуры была бы значительно дешевле, чем ее постоянное восстановление, однако Украине не хватает средств противовоздушной обороны.
Чтобы компенсировать дефицит, Украина вынуждена импортировать рекордные объемы электроэнергии из Европы - до 1,9 ГВт.
В то же время обстрелы этой зимы, которая стала одной из самых холодных за последние годы, приводят к отключениям электроэнергии, воды и отопления в тысячах домов в Днепре, Запорожье и Киеве.
Соболев отметил, что правительство пытается направлять максимум электроэнергии для нужд населения, однако энергоресурсы критически необходимы и бизнесу.
"Нам нужно пройти эту самую сложную часть зимы. Запасы оборудования практически исчерпаны. Неотложные потребности составляют 1 млрд долларов - это генерирующие мощности, мобильные подстанции, резервные системы и другое оборудование", - заявил министр.
По его словам, в Украине уже работают генераторы суммарной мощностью более 1 ГВт, которые позволяют поддерживать работу бизнеса. Впрочем, в условиях сильных морозов этого недостаточно, поэтому количество таких установок нужно увеличивать.
Напомним, что с осени 2025 года Россия возобновила свою тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим многие города Украины сталкиваются с блэкаутами.
В частности, 9 и 13 января Киев и Киевская область подверглись двум массированным атакам российских войск по энергообъектам. Тогда тысячи домов в столице и регионе остались без отопления, а в столице и области ввели экстренные отключения света, которые действуют до сих пор.
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что Россия пытается разделить энергосистему Украины и создать так называемые "энергетические острова", отрезанные от производства и передачи электроэнергии.
В Главном управлении разведки Украины также предупреждали, что РФ стремится отключить украинские атомные электростанции от энергосистемы, чтобы оставить страну без света и тепла.
После новой ракетно-дроновой атаки, которую устроили россияне, Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Также были повреждены линии электропередач, обеспечивающие работу других атомных электростанций.
Кроме того, после ночной атаки 20 января тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе до -15°C.
Подробнее о последствиях очередного массированного удара России читайте в материале РБК-Украина.