Під ударом були Київ, Дніпро, Вінниця, Рівне і не тільки: все про обстріл енергетики

Російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по Україні . Під удар потрапили Київ, Дніпро, Вінниччина, Чорноморськ та інші регіони. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури, є загибла і постраждалі.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що відомо про наслідки атаки.

Головне:

Київ. Під ударом був лівий берег. Без тепла 5 635 будинків (майже 80% тих, де його відновили після атаки 9 січня), поранена жінка, пошкоджені багатоповерхівка, школа, автівки; метро працює зі змінами.

Київщина - у Бучанському районі загинув 50-річний чоловік, пошкоджені дві АЗС.

Дніпро та область - пошкоджене підприємство, була пожежа, двоє поранених жінок; ППО збила 40 дронів.

Чорноморськ (Одещина) - дрон влучив у багатоповерхівку, пошкоджена енергетична інфраструктура.

Вінничина - влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Черкащина - ППО знищила 4 ракети та 1 дрон.

Рівненщина - пошкодження критичної інфраструктури, знеструмлено понад 10 тисяч абонентів в області.

Через обстріли аварійні відключення світла в деяких областях.

За даними ЦПД, РФ намагалася залишити столицю без світла й тепла.

Російські війська до ранку атакували Україну ударними дронами. Паралельно вночі ворог застосував балістику, яка в тому числі була спрямована на Київ. Під ранок столиця та деякі регіони опинилися під обстрілом крилатих ракет.

Київ

Після цієї атаки в столиці без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок. За словами мера Віталія Кличка, це майже 80% із тих, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

Він пояснив, що ще на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без теплопостачання внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 11 днів тому.

Цієї ночі під ударом був лівий берег столиці:

Дніпровський район . Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та травмовано 59-річну місцеву мешканку, вона в лікарні. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автівок. Пошкоджена й будівля початкової школи.

. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та травмовано 59-річну місцеву мешканку, вона в лікарні. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автівок. Пошкоджена й будівля початкової школи. Дарницький район. Пошкоджено вікна та паркан приватного будинку.

Пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. Деснянський район. Уламки БпЛА впали на території кладовища.

Фото: наслідки російської атаки на лівому березі Києва (t.me/UA_National_Police)

Через ворожий обстріл залишився без води майже весь лівий берег міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина - на зниженому тиску води.

На зниженому тиску у водопровідних мережах правого берега залишаються Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсують зі змінами.

Зокрема, рух на "червоній" гілці між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал: 4:30-5:00 хв.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзди між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна". Інтервал: близько 20-25 хв.

Без зупинок курсування поїздів повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Рух поїздів на "зеленій" гілці: між станціями "Сирець" - "Видубичі" з інтервалом 7 хвилин; між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" - з інтервалом 10 хвилин.

Рух поїздів на "синій" гілці - без змін.

Київщина

В Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці.

Також у результаті атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Дніпро

Вночі агресор атакував також Дніпро. Понівечене підприємство, сталася пожежа.

Побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 автівок.

Постраждали дві жінки - 76 і 67 років.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок атаки дрона пошкоджений приватний будинок.

Фото: Дніпро та область також були під атакою (t.me/dnipropetrovskaODA)

Всього ППО збила на Дніпропетровщині 40 безпілотників.

Фото: наслідки російської атаки в Дніпрі (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Чорноморськ

На світанку ворог знов атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.

У місті Чорноморськ зафіксовано влучання дрона в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління.

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вінничина

На Вінниччині внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Обійшлося без постраждалих.

Усі відповідні служби працюють на місці події.

Черкащина

Сили ППО знешкодили в небі над Черкаською областю чотири російські ракети та один дрон.

Без потерпілих.

За попередніми даними, шкоди від уламків теж немає. Обстеження території триває.

Рівненщина

На Рівненщині через ушкодження критичної інфраструктури знеструмлено понад 10 тисяч абонентів в області.

Крім цього, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.

За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали.

Полтавщина

Росіяни вночі завдали удару по промисловому об'єкту Полтавщини.

Виникли пожежі на кількох локаціях. Рятувальники оперативно їх ліквідували.

До робіт залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяги УЗ.

Фото: велика пожежа сталася на Полтавщині (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ситуація в енергетиці України

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України ввели аварійні відключення світла (планові графіки в них не діють). Мова йде зокрема про Сумщину, Харківщину, Броварський та Бориспільський райони Київщини.

Нагадаємо, що в Києві ще від 9 січня тривають аварійні вимкнення світла.

"Укренерго" повідомляє, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Головна мішень обстрілу - столиця

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, головною метою чергового удару росіян по енергетичній інфраструктурі було лишити Київ без світла та тепла.

"Це свідомий терор цивільного населення на очах всього світу, який поки спостерігає за цим і нічого не може зробити з Путіним. Точніше, може, але не робить", - наголосив Коваленко.

Втім, у випадку подальшої бездіяльності, подібні дії РФ згодом швидше за все повторяться вже на території Європи, оскільки "непокаране зло розширює апетити завжди". І повітряні атаки на Європу стануть питанням часу, додав він.