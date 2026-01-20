Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, - МАГАТЕ

Після масштабної атаки РФ 20 січня Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання. Також постраждали лінії електропередач до інших атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ .

"МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку", - йдеться у заяві Гроссі.

Він додав, що Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, сьогодні вранці, 20 січня, кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної російської атаки.

Нагадаємо, вчора аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про те, що Росія намагається розділити енергетичну систему України та створити "енергетичні острови", відрізані від виробництва та постачання електроенергії.

Перед тим у ГУР попереджали, що РФ прагне відключити атомні електростанції від енергосистеми України, залишивши українських цивільних осіб без електроенергії та тепла.

Обстріл України

В ніч на 20 січня російські війська влаштували нову масовану комбіновану атаку по Україні ударними дронами та ракетами різних типів.

У багатьох регіонах лунали вибухи. Цілями окупантів стали, зокрема, об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електропостачанням, теплом і водою.

Також зафіксовано пошкодження житлових будинків і транспорту, є постраждалі серед цивільного населення.

У Києві після нічної атаки Росії тисячі будинків залишилися без опалення при морозі -15 градусів.

Тим часом у Повітряних силах розповіли, скільки вдалося збити ворожих ракет та дронів.

Також стало відомо, що російські війська під час нічного удару по Україні використали оновлену тактику, та застосували ракети 2026 року виробництва.

Більше детально про комібнований обстріл росіян читайте у матеріалі РБК-Україна.

А все що відомо про атаку російських загарбників на Київ - в окремому матеріалі РБК-Україна.