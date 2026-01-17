ua en ru
Екстренні відключення в Києві: скільки дають світла і що робити, якщо його немає 12 годин

Субота 17 січня 2026 16:06
UA EN RU
Екстренні відключення в Києві: скільки дають світла і що робити, якщо його немає 12 годин Фото: наразі Київ живе 3 години зі світлом і близько 10 без (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві після нещодавніх атак Росії по енергетиці продовжують діяти екстрені відключення світла. Наразі електроенергії дають на кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Орієнтовно ситуація зараз така: приблизно 3 години зі світлом і близько 10 - без. Енергосистема працює в аварійних умовах, тому години зі світлом можуть змінюватись", - йдеться у повідомленні

У компанії зазначили, що енергетики працюють безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.

Водночас у ДТЕК додали, що у тих споживачів, де електроенергії немає понад 12 годин - скоріше за все, сталася локальна аварія.

"Перевірте інформацію в чат-боті або на сайті, чи є зафіксована аварія. Якщо ні, зверніться до ЖЕКу або ОСББ - вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку", - сказано у дописі.

Ситуація зі світлом і теплом у Києві

Нагадаємо, що після кількох обстрілів Києва, а саме 9 і 13 січня, у столиці було введено екстрені відключення світла, а також виникли проблеми з теплом. Причиною стали удари РФ по критичній інфраструктурі.

Станом на ранок, 16 січня, в Києві були відсутні будинки без постійного електропостачання. Але знову ж таки, графіки відключень досі не діють.

Також мер Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що майже всі 6 тисяч будинків, які були без теплопостачання через атаку РФ 9 січня - вже підключені до тепла.

На тлі проблем зі світлом і теплом, Кабмін 16 січня затвердив нові правила, згідно з якими в тих містах громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці - послаблений комендантський час.

Вже з сьогоднішньої ночі українці в ряді населених пунктів, включаючи Київ, можуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але тільки щоб дістатися до "Пунктів незламності".

