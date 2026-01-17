Екстренні відключення в Києві: скільки дають світла і що робити, якщо його немає 12 годин

У Києві після нещодавніх атак Росії по енергетиці продовжують діяти екстрені відключення світла. Наразі електроенергії дають на кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Орієнтовно ситуація зараз така: приблизно 3 години зі світлом і близько 10 - без. Енергосистема працює в аварійних умовах, тому години зі світлом можуть змінюватись", - йдеться у повідомленні

У компанії зазначили, що енергетики працюють безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.

Водночас у ДТЕК додали, що у тих споживачів, де електроенергії немає понад 12 годин - скоріше за все, сталася локальна аварія.

"Перевірте інформацію в чат-боті або на сайті, чи є зафіксована аварія. Якщо ні, зверніться до ЖЕКу або ОСББ - вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку", - сказано у дописі.