"Цілеспрямованих ударів не було". Зеленський повідомив, чи працює енергетичне перемир'я

"Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі - саме по об’єктах залізниці", - заявив Зеленський.

За його словами, сьогодні, під час наради, було визначено доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника "Укрзалізниці".

"Очікую виконання доручень уже сьогодні", - написав президент.

Водночас сьогодні заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема, через обстріли є знеструмлення у кількох областях.